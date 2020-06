LIGA - Les joueurs de Valence ont posé avec un genou à terre ce mardi à l'entraînement pour s'associer au mouvement antiraciste "Black Lives Matter" mais aussi pour dénoncer toutes les formes de discrimination.

C'est une première en Espagne. Les joueurs de Valence ont posé un genou à terre à l'entraînement en soutien au mouvement antiraciste "Black Lives Matter", a indiqué le club en diffusant une photo de l'action sur son site ce mardi.

"Le Valence CF veut montrer publiquement qu'il condamne le racisme. Avant de débuter la session d'entraînement de ce mardi, les footballeurs ont ainsi posé un genou à terre pour montrer leur soutien au mouvement antiraciste "Black Lives Matter" après la mort récente de George Floyd aux Etats-Unis, dont les funérailles ont été célébrées lundi", a indiqué mardi le club dans un communiqué.

Sur la photo, on voit les joueurs poser un genou à terre au centre de la pelouse d'entraînement pour former un V. Une vidéo montrant la préparation et l'exécution de cette action a également été relayée par le club. Le Valence CF, éliminé en 8es de finale de la Ligue des champions par l'Atalanta Bergame cette saison, est la première équipe du championnat d'Espagne à effectuer un tel acte de solidarité.

"L'équipe du Valence CF a formé un V pour rappeler les valeurs du club : tolérance, éducation et solidarité, principes immuables pour lutter contre le fléau que représente le racisme", a précisé le club. "Avec cette action, Valence souhaite envoyer un message de conscientisation à la société, et montrer son rejet catégorique de toute forme de discrimination des personnes en raison de leur genre, de leur orientation sexuelle, de leur origine ou de leur couleur de peau", a-t-il conclu.

