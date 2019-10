Il est devenu le joueur à la mode au Real. Non, il ne s'agit pas de Karim Benzema, Eden Hazard, Sergio Ramos ou d'une autre star de la Maison Blanche. Celui qui agite Madrid en ce moment s'appelle Federico Valverde. Le jeune milieu uruguayen a crevé l'écran avant la trêve internationale face à Grenade (4-2). Sa performance a été saluée par tous les médias madrilènes. Avec un enthousiasme qui peut légitimement sembler démesurée même si le promu andalou a bluffé son monde en ce début de championnat. Mais cela traduit surtout à quel point "Fede" est porteur d'espoir.

Le milieu de terrain, c'est le secteur qui suscite toutes les inquiétudes à la Maison Blanche. Celui de la discorde aussi. Entre Florentino Perez et Zinédine Zidane, il en a été beaucoup question cet été. La volonté du Français de recruter Paul Pogba s'est heurtée à plusieurs obstacles, dont la réticence de son président. La star des Bleues n'est pas venue. D'ailleurs, personne n'est venu. Alors que, dans le même temps, Mateo Kovacic, Marcos Llorente et Dani Ceballos quittaient la capitale espagnole et dépeuplaient encore un entrejeu du Real qui tirait déjà sérieusement la langue.

Un cap franchi la saison passée

Valverde n'était pas forcément perçu comme l'homme qui allait redonner un peu de fraîcheur au milieu du Real. Même si l'ancien coéquipier de Diego Forlan à Peñarol, recruté à l'été 2016 pour 5 millions d'euros, a toujours été couvé comme un joueur d'avenir de la Maison Blanche. Surtout après avoir été nommé Ballon d'argent de la Coupe du monde U17 en 2017. Encore davantage après des prestations encourageantes avec la réserve du Real puis en prêt avec le Deportivo La Corogne. Mais à 21 ans, Valverde incarnait le futur du club merengue plutôt que son présent.

Federico ValverdeEurosport

Sa montée en puissance était cependant sensible depuis la saison passée. Julen Lopetegui avait décidé de lui faire franchir un cap en l'intégrant à l'équipe première du Real en début de saison à défaut de lui de donner beaucoup de temps de jeu. Valverde en a eu davantage sous la direction de Santiago Solari, mais surtout après la nomination de Zinédine Zidane début mars. Dans la fin de saison en roue libre du Real, le Français a pu se faire une idée du potentiel de l'Uruguayen. Mais sa volonté de recruter un milieu cet été laissait penser que "Fede" n'aurait qu'un rôle de réserviste.

"Un joueur moderne"

C'est beaucoup moins net aujourd'hui. Si Valverde n'a disputé qu'un total de 22 minutes sur les sept premiers matches de la saison, il reste désormais sur trois titularisations en championnat, dont une lors du derby face à l'Atlético au Wanda Metropolitano (0-0). Son association avec Casemiro et Toni Kroos dans le trio de l'entrejeu merengue a donné satisfaction et Zidane n'a pas hésité à maintenir sa confiance à l'Uruguayen. "Je suis ravi pour lui car il gagne du temps et il le mérite, a déclaré l'entraîneur madrilène après la victoire face à Grenade. Il prouvera toujours à quel point il est bon."

Vidéo - Recoba: "Valverde peut devenir un Zidane miniature" 01:50

Valverde fait en tout cas beaucoup de bien au milieu du Real en attendant de confirmer sa montée en puissance. Le parcours de sa jeune carrière a montré qu'il été capable d'évoluer à des postes différents. Meneur, relayeur ou ailier, sa polyvalence traduit finalement l'ensemble de ses qualités. "C'est un joueur moderne, résume Zidane. Il progresse, il va de l'avant, il veut avoir le ballon et il a été impliqué sur plusieurs buts. Il a un moteur fantastique, pas seulement en attaque. Il met autant de cœur à l'ouvrage pour défendre et c'est important dans le football moderne."

Une fraîcheur à préserver

L'Uruguayen apporte aussi cette fraîcheur qui faisait défaut au milieu du Real. Le trio Casemiro-Kroos-Modric, essentiel dans la période glorieuse du club madrilène entre 2016 et 2018, semblait déjà sur le déclin la saison passée. Le Real souffrait considérablement à la récupération et son banc, plutôt bien armé en créateurs (Isco, James Rodriguez), manquait de joueurs évoluant dans un registre plus défensif pour équilibrer le collectif merengue. Par son volume de courses et par sa combativité, Valverde apporte un profil différent même s'il a lui aussi des qualités créatives.

Luka Modric et Toni Kroos diminués physiquement, l'Uruguayen pourrait avoir encore un rôle essentiel dans les jours qui viennent avec le déplacement à Majorque en championnat et surtout à Galatasaray en Ligue des champions, où le Real est dans une situation délicate. Son jeune milieu de terrain a été sollicité pendant la trêve international. Il a parcouru pas moins de 23 500 kilomètres et disputé les deux matches de la Céleste face au Pérou (1-0, 1-1) dans leur intégralité. Si Valverde est l'atout fraîcheur de ce Real, le club merengue devra aussi veiller à ce qu'il n'en manque pas.