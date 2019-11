Les médias madrilènes attendaient avec impatience le groupe concocté par Zinedine Zidane pour le match face à la Real Sociedad, samedi (21h). Une raison principale à ça : voir si oui ou non Gareth Bale en faisait partie. Dans la polémique après avoir brandi un drapeau gallois où était inscrit "Pays de Galles. Golf. Madrid. Dans cet ordre" après la qualification de sa sélection à l'Euro 2020 cette semaine, le joueur a bien été rappelé par son entraîneur. Une décision qui ne devrait pas ravir tout le monde.

"J’ai parlé avec lui, comme avec tous les joueurs, tous les jours. On parle de terrain. Le reste, ça ne m’intéresse pas, il est bien, il s’est entraîné normalement", avait expliqué un peu plus tôt "ZZ" en conférence de presse. "A-t-il manqué de respect au club ? Je n’entrerai pas dans ce débat-là, je peux juste te dire que Gareth Bale est mon joueur, je suis entraîneur du Real Madrid, et lui il est joueur du Real (...) Il est là, il veut jouer", ajoutait-il. Le dernier match de Gareth Bale sous le maillot madrilène remonte au 5 octobre dernier.