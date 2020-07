Casemiro après son but pour le Real Madrid contre l'Espanyol en Liga le 28 juin 2020

LIGA - Le quotidien espagnol Marca révèle vendredi que les joueurs du Real Madrid ne toucheront pas de prime en cas de titre de champion d'Espagne ou de victoire en Ligue des champions. Les joueurs se seraient montrés compréhensifs vis-à-vis de cette décision.

Les temps sont durs, même pour les plus grandes écuries européennes. Touché par la crise sanitaire et économique due à la pandémie de coronavirus, le Real Madrid est contraint de faire des économies. Et selon Marca, les dirigeants madrilènes auraient pris la décision de ne pas verser de prime à leurs joueurs, en cas de sacre de champion d'Espagne ou de victoire en Ligue des champions.

Play Icon

Liga “Griezmann n’est pas fait du même bois que Ronaldo et Mbappé, piquer son orgueil ne sert à rien“ IL Y A 5 HEURES

Une décision que les joueurs auraient parfaitement compris, conscients des difficultés économiques causées par la crise du Covid-19. Lors de la saison 2016-2017, où le Real Madrid avait réalisé un très beau doublé Liga-Ligue des champions, chaque Merengue avait perçu plus d'un million d'euros. Il n'en sera rien cette année, donc. En championnat, la "Casa Blanca" a quatre points d'avance sur son rival catalan après 33 journées. En C1, les hommes de Zidane vont devoir se défaire de Manchester City lors du huitième de finale retour, après la défaite 1-2 au Santiago Bernabeu.

Play Icon

Liga Griezmann : sans départ, pas d'issue IL Y A 5 HEURES

Play Icon