Il se pourrait bien que l'Argentin décide de ne pas se présenter non plus lundi matin à l'entraînement, le premier avec Ronald Koeman. Messi paraît ainsi décidé à quitter le Barça, ce qui ne passera pas par le paiement d'une clause de 700 millions d'euros, si on en croit la Cadena Ser. Son absence s'inscrit dans le cadre d'une semaine mouvementée.