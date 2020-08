LIGA - Le gardien de but allemand du FC Barcelone Marc-André ter Stegen (28 ans) a été opéré du genou droit ce mardi et sera absent deux mois et demi, a annoncé le club catalan ce mardi dans un communiqué.

Il fait partie des rares "intouchables" du Barça en vue de la saison prochaine selon la presse espagnole. Pourtant, le club catalan va devoir se passer des services de Marc-André ter Stegen pour commencer l'exercice 2020-2021, l'intéressé ayant subi une intervention chirurgicale mardi. "L'opération au tendon rotulien du genou droit menée par le docteur Ramon Cugat sur le joueur de l'équipe première Marc-André ter Stegen a été un succès. Le temps d'absence est d'environ deux mois et demi", a indiqué le FC Barcelone dans un communiqué diffusé mardi.

Le gardien allemand, qui a souffert depuis de nombreux mois de ce genou droit, manquera donc la préparation et le début de saison du Barça, qui reprendra le championnat d'Espagne le 12 septembre prochain. Le portier, au club depuis 2014, a participé à 46 matches cette saison avec la formation catalane (36 en Liga, 8 en Ligue des champions et deux en Coupe du Roi), et a réussi à garder sa cage inviolée à 15 reprises.

Le club catalan, en pleine crise et qui attend toujours la nomination de son nouvel entraîneur après la destitution de Quique Setién lundi, a dû se contenter de la deuxième place de la Liga derrière le Real Madrid, à la suite d'une reprise post-coronavirus difficile. Les Blaugrana restent surtout sur une humiliante élimination en quart de finale de Ligue des champions contre le Bayern Munich (8-2) du compatriote et rival de Ter Stegen au poste de gardien numéro 1 en équipe nationale Manuel Neuer, vendredi à Lisbonne.

