Pas de vainqueur entre l'Atlético Madrid et Valence. Dans une affiche de Liga en forme de course pour une place européenne, c'est l'indécision qui l'a emporté et, à l'arrivée, le résultat ne fera les affaires de personne (2-2). Les Colchoneros, qui se sont éteints en deuxième période, ont pourtant mené au score à deux reprises. C'était sans compter l'orgueil de Valence, qui refuse de perdre à domicile cette saison en Liga. Au classement, l'Atlético conserve sa quatrième place et ses deux longueurs d'avance sur son adversaire du soir.

La 24e journée de Liga ne pouvait pas mieux commencer, même si l'Atlético Madrid et Valence espéraient sans doute une victoire à quelques jours de leur huitième de finale aller en Ligue des champions. Mieux rentrés dans le match et plus opportunistes, les hommes de Diego Simeone se sont permis d'ouvrir rapidement le score grâce à Marcos Llorente, qui traînait dans la surface après un bon mouvement offensif de ses partenaires (0-1, 15e). Longtemps en difficulté dans le jeu, Valence s'en est remis aux coups de pied arrêté pour exister au tableau d'affichage. Sur un corner, Gabriel Paulista a égalisé en reprenant un centre de Maxi Gomez (1-1, 40e). Sauf que, dans la foulée, Thomas Partey s'est occupé de tout pour remettre l'Atlético devant (1-2, 43e).

L'Atlético a encore sombré

Valence aurait pu ne jamais se remettre du but de Partey. Mais, comme face au Real Madrid et à Grenade lors des précédentes journées, l'Atlético Madrid a sombré après la pause. Valence, sous l'impulsion d'un Ferran Torres intenable, en a profité. Même si c'est encore sur un coup de pied arrêté que le club est allé chercher l'égalisation, grâce à la réussite de Geoffrey Kondogbia (2-2, 59e). La dernière demi-heure a été pleine de suspense, sachant que les deux équipes ont eu des munitions pour l'emporter. Hélas, Kevin Gameiro a dévissé sa reprise sur un centre de Torres (73e), Alvaro Morata a buté sur Jaume Domenech avec sa tête piquée (81e) et Jan Oblak a fait l'arrêt qu'il fallait face à José Gaya (90e).

Spectaculaire, cette confrontation ne mettra pas l'Atlético Madrid et Valence dans de bonnes dispositions avant leur huitième de finale de Ligue des champions programmé pour la semaine prochaine. C'est encore plus vrai pour les Colchoneros, qui devront en découdre avec Liverpool, le champion d'Europe en titre. Pour Valence, un déplacement périlleux s'annonce chez la surprenante équipe de l'Atalanta.