LIGA - Alors que onze journées restent encore à jouer en Liga, la Fédération espagnole de football n'a pas rejeté l'idée que certaines rencontres puissent se dérouler le lundi ou le vendredi.

La saison de Liga reprendra la semaine du 8 juin. Pour ne pas trop repousser l'exercice 2020-2021, la Fédération espagnole de football (RFEF) a ouvert la porte à la tenue de matches les lundis et vendredis afin de boucler le championnat dans les temps, en dépit d'une décision de justice rendue mercredi en sa faveur dans le conflit l'opposant à la Ligue. Un juge madrilène a rejeté mercredi "dans son intégralité la plainte" déposée par la Ligue contre la RFEF, qui s'opposait dans un premier temps à la tenue de matches les lundis et vendredis.

Liga Tebas évoque la reprise de la Liga : "Si Dieu le veut, nous commencerons le 11 juin" IL Y A 4 HEURES

Cette décision donne donc le dernier mot à la RFEF. Mais bien que cette dernière soit à l'origine opposée au fait de disputer des matches ces jours-là, elle a annoncé dans un communiqué mercredi, diffusé dans la foulée du jugement, qu'elle était prête, pour la fin de la saison 2019-2020, à accepter de jouer aussi les lundis et vendredis, en signe de "bonne volonté" et en raison du contexte particulier lié au coronavirus.

Avec encore onze journées à disputer et la volonté de réussir à boucler la saison avant fin juillet, le calendrier s'annonce serré et chaque jour est bon à prendre. En revanche, pour les saisons à venir, la RFEF et la Ligue devront retourner à la table des négociations pour déterminer ensemble les jours et les horaires des matches. Les deux instances du football espagnol étaient en conflit sur cette question depuis près d'un an.

Play Icon WATCH Real Madrid - Asensio : "Notre objectif : la victoire à chaque match" 00:01:02

Liga Vers une reprise le 11 juin de la Liga : l'Espagne se remet en route à son tour IL Y A UN JOUR