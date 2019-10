Alphonse Areola en avait forcément conscience : son prêt au Real Madrid n’était pas sans risque, tant pour sa carrière en club que pour son parcours avec l’équipe de France. A priori cantonné à un rôle de doublure, le gardien de 26 ans savait qu’il allait devoir se contenter des miettes. Sa bonne entrée en jeu contre le Club Bruges mardi (2-2) avait rassuré les supporters madrilènes. Thibaut Courtois étant toujours souffrant, l’ancien Lensois pouvait confirmer ce samedi lors de la réception de Grenade. Malheureusement pour lui, tout ne s’est pas passé comme prévu.

Tandis que les Merengues menaient tranquillement (3-0), le gardien prêté par le PSG a concédé un penalty très évitable en commettant une faute sur Carlos Fernandez, venu le presser dans sa surface. Contraint d’aller le chercher le ballon au fond de ses filets (69e), l’international français a de nouveau été battu quelques minutes plus tard sur corner (77e). En pleine maîtrise jusqu’alors, le Real a donc vécu une fin de match sous pression après la boulette de son dernier rempart. Et même si la victoire a été au bout (4-2), le natif de Paris pouvait difficilement se satisfaire de sa performance.

"Ce but était un accident"

Après la rencontre, il n’était toutefois pas question d’accabler Areola. "Ce premier but était un accident, a ainsi balayé Emilio Butragueno, vice-président en charge des affaires sportives du Real (propos relayés par As). Le match a pris une tournure qui était inimaginable dix minutes plus tôt, mais c’est aussi ce qui fait la beauté du football." Dani Carvajal, lui, a préféré pointer du doigt un relâchement collectif : "Nous devons en terminer avec cette mauvaise habitude à domicile, a affirmé le latéral espagnol à Marca. Si nous continuons comme cela, nous finirons par perdre des points bêtement."

Après la trêve internationale, Zidane fera vraisemblablement de nouveau confiance à Courtois. Mais la boulette de l’ex-Bastiais aura peut-être également des répercussions en équipe de France, et ce d’autant plus que Didier Deschamps devra se passer des services d’Hugo Lloris, qui s’est gravement blessé ce samedi après-midi. Numéro 2 dans la hiérarchie, Steve Mandanda - en grande forme depuis le début de la saison - devrait donc prendre place dans le but des Bleus en Islande et contre la Turquie dans les prochains jours. Et Areola n’a, pour l’instant, rien fait pour bouleverser l’ordre établi.