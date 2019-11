Sergio Ramos n’est pas un défenseur comme les autres. Capitaine des Merengues depuis maintenant plusieurs saisons, l’Espagnol a déjà prouvé à nombreuses reprises qu’il savait être décisif dans la surface adverse. Toujours dangereux par son jeu de tête, il soigne également ses statistiques sur coup-franc et penalty. En témoigne ce mercredi face à Leganés son penalty transformé à la 24e minute de jeu, son premier but cette saison en Liga. Et cette réalisation a permis au défenseur central d’égaler Lionel Messi.

Dans une période où Messi et Ronaldo se partagent les récompenses individuelles et records en tout genre, égaler l’attaquant Barcelonais est une petite prouesse. Surtout pour un défenseur. Ramos est ainsi devenu le deuxième joueur à inscrire au moins une réalisation en Liga durant 16 saisons consécutives. Une performance XXL, qui témoigne de la régularité au plus haut niveau du Sévillan. L’ancien joueur du FC Séville a marqué 62 buts en championnat dans sa carrière en 468 matches. De son côté, la Pulga en compte 423 en 457.