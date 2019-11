Et finalement personne n'en profite. Alors que les deux équipes avaient l'occasion de prendre provisoirement la tête du classement, le match nul entre Séville et l'Atlético de Madrid n'arrange donc personne (1-1). Avec ce résultat, les deux clubs gagnent une place et se retrouvent troisième et quatrième derrière Barcelone et le Real Madrid. Grenade glisse donc au cinquième rang avec un match de moins.

Franco Vazquez avait tout d'abord concrétisé une bonne entame de match des Sévillans en reprenant de la tête un coup franc d'Ever Banega (1-0, 28e). Et ce sont les coéquipiers de Jesus Navas qui viraient en tête à la pause grâce au seul tir cadré des 45 premières minutes. Au retour des vestiaires, la physionomie du match a complètement changé. Et notamment grâce au coaching de Diego Simeone. Les entrées de Diego Costa et Santiago Arias ont dynamisé le jeu madrilène. Bien plus tranchants, les Colchoneros ont mis sous pression Séville.

L'arrêt des cuisses de Koundé

Sur un centre de Correa, Diego Costa a ainsi cru égaliser avant que le but ne soit annulé pour un hors-jeu du Colombien (55e). Cinq minutes plus tard, c'est Alvaro Morata qui a validé le temps fort des siens suite à un centre d'Arias (60e). Toujours à la peine après cette égalisation, il aura fallu un fait de jeu contraire pour que les Sévillans redeviennent dangereux. L'arbitre a ainsi accordé un penalty pour une faute de Gudelj qui semblait hors de la surface (71e). Diego Costa s'est élancé mais a buté sur Vaclik, tout comme Saul Niguez quelques secondes plus tard.

Séville a ensuite repris le contrôle du jeu sans pour autant inquiéter réellement Jan Oblak, relativement tranquille dans sa surface de réparation. S'en est suivi une fin de match complètement folle où les deux équipes ont tenté d'arracher la victoire. Et dans les arrêts de jeu, après une première frappe contrée de Diego Costa, Alvaro Morata a vu Jules Koundé stopper sa tentative sur la ligne avant de… bloquer le ballon entre ses cuisses pour qu'aucun Madrilène ne marque (90e+2) !