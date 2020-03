C’est un débat qui ne cesse d’agiter la presse sportive espagnole. Même quand le football est à l’arrêt. Il concerne Antoine Griezmann, et sa première saison, tumultueuse, au FC Barcelone. Transféré pour 120 millions d’euros l’été dernier, le meneur de l’équipe de France n’a toujours pas réussi son intégration en Catalogne. C’est en tout cas l’impression qu’il donne, tant par ses performances que par son attitude et celle des joueurs qui l’entourent.

L’impression générale est partagée par Eric Olhats. L’homme qui l’a découvert, bien avant que le natif de Mâcon ne devienne l’un des meilleurs joueurs du monde. "On voit qu’il a des problèmes et qu’il n’est pas heureux, a assuré à Mundo Deportivo celui qui fait aujourd’hui parti du staff de l’Atlético. Beaucoup de proches lui ont dit qu’il s’adapterait bien au jeu du Barça, [...] mais moi, je n’aime pas son rendement."

Antoine Griezmann vom FC BarcelonaGetty Images

Ce qui saute aux yeux à chacune des performances de l’international tricolore ? Le peu de relations techniques qu’il a nouées avec ses coéquipiers. Notamment avec le plus important de tous, Lionel Messi. "Il semble qu’il ne reçoive pas autant de passes des autres, a également noté Olhats. Pour son talent et son attitude, il mérite d’avoir un peu plus de considération." Voilà de quoi relancer le débat. Qui n’avait de toute façon pas besoin de cela.