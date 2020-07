LIGA - Le Real Madrid n'a pas laissé de place au doute. Maîtres de leur destin, les Merengue sont allés décrocher le 34e titre de champion d'Espagne de leur histoire en venant à bout de Villarreal ce jeudi (2-1). Auteur d'un doublé, Karim Benzema a été le grand artisan du succès de la Maison blanche, qui aurait de toute façon été sacrée car le FC Barcelone s'est incliné contre Osasuna (1-2).

Les Madrilènes remontent sur le trône d'Espagne. Les joueurs de Zinédine Zidane ont remporté une dixième victoire consécutive en Liga face à Villarreal lors de la 37e journée (2-1) et s'offrent un 34e titre de champion, le premier depuis 2017. Pendant que le Barça s'inclinait à domicile devant Osasuna (1-2), Karim Benzema a signé un doublé pour confirmer la suprématie de la Maison Blanche. Le buteur français et ses partenaires ont parfaitement négocié le sprint final après la crise sanitaire.

Face à un Sous-marin jaune plus que prudent, les Madrilènes n'ont eu aucun mal à gérer tranquillement la première période. Installés dans le camp adverses et tranchants sur les côtés grâce à Eden Hazard, Rodrygo mais aussi l'offensif Dani Carvajal, ils sont aussi sanctionné une mauvaise relance des visiteurs. Casemiro a récupéré le ballon dans le rond central et servi Luka Modric qui a lancé Karim Benzema pour un tir entre les jambes du gardien et l'ouverture du score (1-0, 29e).

Benzema en pleine lumière

Le Français a atteint la barre des 20 réalisations en Liga pour la seconde année consécutive (21 buts en 2018-2019), une première dans sa carrière. Il a même dépassé cette marque et égalé son total de l'an dernier en transformant un penalty obtenu par Sergio Ramos dans le dernier quart d'heure (2-0, 77e). D'abord censé se charger de la sanction, le capitaine madrilène avait choisi d'innover à la manière du duo barcelonais Messi-Suarez et de servir Benzema mais celui-ci était entré trop vite dans la surface, son but refusé et le penalty à retirer (75e).

Malgré une fin de match haletante due à la réduction du score d'Iborra d'une superbe tête décroisée (1-2, 83e), les Merengue ont tenu bon. Leur gardien Thibaut Courtois a de nouveau fait le travail en multipliant les parades capitales dans le temps additionnel. Intraitables depuis la reprise de la Liga à la mi-juin, les Madrilènes ont pu soulever le trophée et porter en triomphe leur entraîneur. Revenu sur le banc du Real Madrid en fin de saison dernière, Zinédine Zidane conforte son statut de grand coach. Il a rempli sa première mission en remportant la Liga et peut maintenant rêver de poursuivre son été victorieux sur la scène européenne.

