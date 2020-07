LIGA - Au terme d'une nouvelle copie indigeste, le Barça est allé s'imposer sur le terrain de Valladolid ce samedi (0-1) grâce à un but d'Arturo Vidal en début de match. Ennuyant et avec un Antoine Griezmann qui a tout raté avant son remplacement à la mi-temps, les Blaugrana ont pu compter sur Marc-André ter Stegen. Au classement, ils reviennent à un point du Real, avec un match en plus.

Les trois points et rien d'autre. Voilà ce que pourrait retenir de positif le FC Barcelone à l'issue de son déplacement à Valladolid. Vainqueur (0-1) grâce à un but de Vidal, les Catalans ont une nouvelle fois livré une prestation très insuffisante, avec un coaching étonnant et beaucoup de déchets. Mais cela suffit au Barça pour revenir provisoirement à un point du Real Madrid, qui jouera lundi à Grenade. Intéressant en seconde période, Valladolid pourra avoir des regrets et reste 14e de Liga.

Liga Oubliez Griezmann ou Messi : celui qui a transformé le Barça, c'est Sergi Roberto IL Y A UN JOUR

Plus d'infos à suivre...

Liga 195 buts pour dépasser Kubala : Suarez devient le troisième meilleur buteur de l'histoire du Barça 09/07/2020 À 06:36