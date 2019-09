Ernesto Valverde le sait, il n'a presque déjà plus le droit à l'erreur après ce début de saison catastrophique pour le Barça. "Au poste que j'occupe, je sais que ce qui compte, ce sont les résultats. L'entraîneur est toujours en ligne de mire", a déclaré le coach du Barça, très critiqué deux jours après une défaite 2-0 face au promu Grenade qui a relégué les Blaugrana à la huitième place de Liga (7 pts).

"Les années précédentes, en Liga, nous avions toujours eu beaucoup d'avance sur nos poursuivants. Cette année, nous n'avons pas bien commencé et nous devons rebondir, il faut surmonter cette situation", a ajouté le technicien espagnol.

Le Barça n'a pris que sept points sur quinze possibles en cinq journées (son pire total en 25 ans) et n'a pas encore gagné à l'extérieur cette saison. Mais Valverde a rejeté l'idée que son équipe soit "en crise" avant d'affronter Villarreal mardi (21h) puis Getafe samedi.

Dembélé de retour

"C'est le monde du football", a-t-il dédramatisé. "On entre en crise en l'espace de trois jours, et en trois jours on sort de crise. Voilà ce que nous devons essayer de faire : nous avons deux matches cette semaine et nous devons engranger six points. C'est la seule manière de tranquilliser tout le monde."

Pour cette rencontre à domicile au Camp Nou contre Villarreal, Valverde a enfin récupéré Ousmane Dembélé, qui s'était blessé à une cuisse mi-août. L'ailier français a été retenu dans le groupe et pour la première fois de la saison, le Barça dispose de ses quatre meilleures armes offensives : Lionel Messi, Luis Suarez, Antoine Griezmann et Ousmane Dembélé, de retour dans le groupe après sa blessure.

"Dembélé est un joueur qui apporte le déséquilibre et nous attendons beaucoup de choses de lui. On connaît ses qualités, on espère qu'il démontre tout son talent sur le terrain", a prévenu Valverde.