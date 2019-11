Les pépins s'accumulent pour Ousmane Dembélé. Le champion du monde 2018 a dû sortir mercredi à la 25e minute de la rencontre entre le FC Barcelone et le Borussia Dortmund (2-1) en larmes, blessé. L'ancien Rennais souffre d'une lésion musculaire à la cuisse droite. Selon les informations du média espagnol AS, son club et lui-même réfléchiraient à l'opération.

Dembélé ne demande qu'une seule chose, "être débarassé des rechutes". Et pour ce faire, il serait prêt à accepter toute solution, même l'opération. Seul bémol, pour l'instant l'attaquant est annoncé indisponible cinq semaines. S'il se fait opérer, il le sera pendant trois longs mois, et reviendrait au minimum fin février. Pas l'idéal pour un joueur qui totalise seulement trois titularisations depuis le début de la saison.