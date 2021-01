"Je vous donne simplement notre sensation après ce match, après tout ce qu'il s'est passé ces derniers jours. On ne sait pas quand est-ce que l'on va pouvoir rentrer, demain, après-demain... Ça n'a pas été un match de foot aujourd'hui, mais on va tenir bon, oublier cela, et penser au prochain match mercredi", a fulminé "Zizou". "On a joué le match parce qu'on nous a dit de le jouer. Mais à l'arrivée, avec ces conditions, on a vu ce que l'on a vu. Ce n'est pas une excuse. Ce que tout le monde voulait, c'était juste voir un match de football. Et aujourd'hui, les conditions n'étaient pas réunies pour voir un match de football", a appuyé "ZZ".