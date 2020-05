Lucas Ocampos et Munir El Haddadi lors du match Eibar - Séville

LIGA - Lucas Ocampos et trois de ses coéquipiers ont été aperçus sur les réseaux sociaux en train de diner avec une douzaine de personnes. Mais, en Espagne, les rassemblements de plus de dix personnes sont interdits.

Le football va reprendre ses droits à partir du 8 juin en Espagne mais quelques polémiques fleurissent. Samedi, l'épouse d'Ever Banega a posté sur Instagram une photo d'un diner avec plusieurs coéquipiers du Sévillan : Lucas Ocampos, Franco Vasquez et Luuk de Jong. Sur la photo, qui a été supprimée depuis, on peut apercevoir une douzaine de personnes. Un diner qui va à l'encontre des mesures de déconfinement mises en place par le gouvernement espagnol, étant donné que les rassemblements de plus de dix personnes sont interdits.

Liga C'est officiel : la Liga peut reprendre à partir du 8 juin ! HIER À 12:30

Dimanche, Marca affirme que les joueurs concernés risquent gros. Ils pourraient être sanctionnés par le FC Séville, mais aussi par la Ligue. Leurs confrères d'AS précisent que le club andalou souhaite vérifier l'authenticité des photos et leurs dates.

Liga Sétien : "J’adorerais pouvoir entraîner Neymar" HIER À 06:25