Un de chute pour les Colchoneros. L'Atlético de Madrid a sombré samedi sur la pelouse du nouveau stade Anoeta, inauguré samedi après-midi à Saint-Sébastien, où les hommes de Diego Simeone ont subi leur première défaite cette saison face à la Real Sociedad (2-0). Un revers qui pourrait leur coûter leur fauteuil de leader. Après cette 4e journée de Liga, le club madrilène (1er, 9 pts) se retrouve en effet menacé par le Séville FC (4e, 7 pts), qui se déplace dimanche sur le terrain d'Alavés, et talonné par le Real Madrid (2e, 8 pts).

Les recrues ont déçu dans un match où les "Colchoneros" ont perdu pied en trois minutes, sur des buts du prodige norvégien Martin Odegaard (58e) et du défenseur Nacho Monreal (61e). Acheté pour 126 millions d'euros cet été, le diamant portugais Joao Felix n'a pas fait la différence pour l'"Atleti" et il a cédé sa place avant l'heure de jeu. Le jeune attaquant (19 ans) devra faire beaucoup mieux mercredi contre la Juventus de son compatriote Cristiano Ronaldo, pour un duel entre une étoile de demain et une star d'aujourd'hui.