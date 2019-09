Lionel Messi a parlé. Plutôt rare dans les médias, le capitaine du Barça a accordé, ce jeudi, une longue interview au quotidien Sport. L'international argentin n'y élude aucun sujet. Interrogé notamment sur le transfert raté de Neymar, son ancien coéquipier, la Pulga a livré son sentiment. Malgré la réticence de certains supporters, lui aurait aimé voir le joueur du PSG faire son grand come-back au Camp Nou.

"J'aurais aimé que Neymar revienne. Honnêtement, je ne sais pas si le Barça a tout fait pour son retour, mais il est vrai que négocier avec le PSG n’est pas facile", a ainsi expliqué Messi à Sport, ajoutant toutefois qu'il n'était pas "déçu".

"Nous avons une équipe spectactulaire qui peut ambitionner à tout, même sans Neymar (...). Je comprends les gens qui étaient contre son retour. Et c’est normal pour tout ce qui était arrivé avec Ney (...) C’est normal et logique qu’il y ait beaucoup de gens qui ne veulent pas qu’il revienne, mais à bien y penser, Neymar est l’un des meilleurs au monde. Et avec lui, au niveau de l'image et des sponsors, le club aurait fait un bond en avant", estime le capitaine du Barça. Concernant le déroulement des négociations, ce dernier a assuré ne pas avoir eu "beaucoup d’informations". "Et nous n'avons jamais demandé la signature de Neymar, nous avons simplement donné notre avis", conclut-il.

Messi évoque son avenir au Barça

Une fois le cas Neymar balayé, Lionel Messi a également évoqué le sien. Concernant une éventuelle clause lui permettant de se libérer en fin de saison, le quintuple Ballon d'Or a esquivé le sujet. "Je ne peux rien confirmer car les contrats comportent une clause de confidentialité. Si je parlais, je romprais la clause", assure-t-il. "Ici, c'est ma maison et je ne veux pas partir", ajoute la Pulga. Pour rester, il veut toutefois un projet gagnant.

"Je veux être ici autant que je peux, faire toute ma carrière ici. Je ne veux pas non plus avoir un long contrat et rester ici parce que j’ai un contrat, poursuit Messi. Je veux continuer à gagner des choses avec le club, je veux continuer à obtenir des choses importantes. Et pour moi, la clause ou l’argent ne signifie rien. Je me bats pour d’autres choses."