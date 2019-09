Le capitaine du FC Barcelone Lionel Messi, blessé mardi contre Villarreal (2-1), souffre d'une élongation à une cuisse, a annoncé mercredi son club, qui risque d'être privé de l'Argentin contre Getafe samedi en Liga, voire contre l'Inter Milan mercredi prochain en Ligue des champions.

"Leo Messi souffre d'une élongation à l'adducteur de la cuisse gauche. Il est indisponible et son retour dépendra de son évolution", a écrit le Barça dans un communiqué, sans préciser de durée d'absence. Selon le site internet du quotidien barcelonais Sport, il est "exclu" que Messi soit apte samedi à Getafe pour la septième journée du Championnat d'Espagne. Et sa participation au choc de la deuxième journée de C1 contre l'Inter, la semaine prochaine au Camp Nou, est également "en doute". Le Barça doit ensuite affronter Séville le 6 octobre, avant la trêve internationale. C'est un nouveau coup dur pour le petit Argentin, tout juste de retour à la compétition après une blessure au mollet droit qui a perturbé sa préparation estivale et son début de saison. L'attaquant (32 ans), lauréat lundi du prix "Fifa The Best" de meilleur joueur de l'année, a été contraint de faire appel au kiné à la demi-heure de jeu mardi contre Villarreal après avoir reçu un coup derrière la cuisse.

Il s'est fait masser sur le bord du terrain pendant quelques minutes avant de reprendre la partie. Messi a néanmoins été contraint de sortir à la pause, laissant sa place à l'ailier français Ousmane Dembélé. "C'est une petite gêne à l'adducteur et par précaution nous avons décidé de ne pas prendre de risque", avait déclaré son entraîneur Ernesto Valverde mardi soir en conférence de presse. Mais les examens ont finalement confirmé la blessure de Messi, ce qui prive à nouveau le Barça de son maître à jouer alors que le club catalan est à la peine en ce début de saison. La victoire obtenue mardi a au moins permis au FC Barcelone de se replacer tout près du podium de la Liga avec 10 points en six journées.