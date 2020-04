"Neymar sera toujours le bienvenu" au Barça, a déclaré l'attaquant uruguayen du FC Barcelone Luis Suarez, actuellement blessé et confiné chez lui, dans un entretien au journal Mundo Deportivo mercredi. "'Ney', tout le monde le connaît, on sait toute l'affection qu'on lui porte au sein du vestiaire. C'est un joueur indiscutable, et il a encore beaucoup à démontrer. Il sera toujours le bienvenu dans le vestiaire, nous l'apprécions beaucoup", a insisté l'avant-centre uruguayen (33 ans), qui se remet d'une opération du ménisque du genou droit.

"C'est difficile de parler des joueurs aujourd'hui... Parler de qui pourrait venir dans cette situation, c'est compliqué. Mais je peux faire des commentaires sur les joueurs, et ce sont d'énormes joueurs", a répondu l'attaquant uruguayen, interrogé sur les rumeurs de retour en Catalogne de la star brésilienne du Paris Saint-Germain Neymar, 28 ans.

"Lautaro ? Il n'est pas question d'incompatibilité"

Suarez s'est aussi exprimé au sujet de l'attaquant argentin de l'Inter Milan Lautaro Martinez, 22 ans, dont le nom circule également du côté du Barça. "Lautaro est un joueur qui monte en Italie, c'est un avant-centre mobile, des plus spectaculaires, et ça reflète le grand attaquant qu'il est. Il n'est pas question d'incompatibilité, il faut qu'il soit content qu'un club comme le Barça le veuille", a estimé le buteur de la "Celeste". "Il y aura toujours une saine rivalité entre nous, et tant qu'on vise tous le même objectif, c'est-à-dire tout gagner, les joueurs qui vienne aider l'équipe à atteindre ses objectifs et à nous renforcer seront toujours les bienvenus", a souligné Suarez.

L'attaquant uruguayen est également revenu sur le litige entre les joueurs et la direction la semaine dernière : sevré de recettes du fait de la suspension des matches liée au nouveau coronavirus, le Barça a trouvé un accord avec les joueurs pour une baisse de 70% de leurs salaires jusqu'à la reprise de la compétition. Ceci doit permettre au club d'économiser 14 millions d'euros par mois. Mais un couac de communication a poussé les joueurs, Lionel Messi en tête, à doubler le club et publier un communiqué pour défendre leur image.

"C'était un mal-être général chez tous les joueurs. Il y a des choses fausses qui ont été dites : il a été dit que les joueurs ne voulaient pas voir leurs salaires baisser autant, que certains n'étaient pas d'accord... Et qu'ils disent ça, alors qu'ils ne sont pas dans le groupe, ça dérange. Ca dérange tous les joueurs", a affirmé Suarez. "Absolument tous les joueurs étaient d'accord depuis le début pour aider le club au maximum. (...) L'accord a été retardé parce que (...) ce n'est pas facile de retoquer le salaire de 22-23 joueurs. C'était un travail en commun entre le club et les avocats des joueurs, mais ce n'est pas un travail facile", a conclu l'Uruguayen.