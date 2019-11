L'attaquant uruguayen du FC Barcelone Luis Suarez a dû être remplacé avant la pause samedi à Levante, visiblement touché au mollet droit, et pourrait donc être absent pour la réception du Slavia Prague en Ligue des champions, mardi.

Grimaçant, Suarez a dû demander à quitter la pelouse lors du match perdu par le Barça 3-1 à Levante, et a été remplacé par Carles Perez à la 40e. "Luis Suarez a ressenti une gêne à son mollet droit", a indiqué Barcelone via un communiqué. "Des examens plus approfondis seront effectués une fois de retour à Barcelone pour déterminer la gravité de cette gêne", a précisé le club.