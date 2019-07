Martín Lasarte : "Pour réussir au Barça, Griezmann doit rester lui-même"

En tant que mentor de Griezmann pour ses débuts à la Real Sociedad, que représente pour vous cette arrivée de votre ancien joueur au Barça ?

Parmi tous les footballeurs avec lesquels j’ai pu travailler, j’ai toujours souhaité le meilleur pour leur développement de carrière. Avec Antoine, j’ai cette particularité de le connaître depuis très jeune. De fait, le voir signer au FC Barcelone aujourd’hui me procure une immense fierté. Au-delà d’être un footballeur de premier ordre, il est devenu un homme comblé avec une femme et deux enfants. Toute son évolution me donne beaucoup de satisfaction.

Quelles raisons sportives voyez-vous dans la décision de Griezmann de quitter l’Atlético de Madrid pour rejoindre le FC Barcelone ?

Je crois que c’est le moment opportun pour signer au Barça. L’an dernier, Antoine avait encore des objectifs collectifs à remplir avec l’Atlético de Madrid mais finalement, c’est le Barça qui est passé plus proche de réaliser une saison historique. Les Barcelonais ont gagné la Liga, ce qui reste une grande distinction, mais ils ont aussi manqué leur objectif de remporter la Ligue des champions. Antoine était resté à l’Atlético pour tenter de gagner cette compétition à Madrid, mais cela ne s’est pas fait car la C1 est hyper compétitive. Pour Griezmann comme pour le Barça, il y a un désir de gagner cette compétition. Dès lors, je crois que ce transfert est une bonne chose pour les deux parties car leurs chances augmentent afin d’atteindre cet objectif.

Comment imaginez-vous l’accueil populaire dans un club connu pour être souverain en Espagne ?

Antoine doit rester lui-même. Il n’est pas nécessaire de jouer un rôle, de rentrer dans un personnage… Il y a quelques jours, j’ai lu une chronique qui était très intéressante sur Griezmann : au final, le soutien populaire passera par ses performances sur le terrain. Si Antoine est fort sur la pelouse, il sera aimé en dehors. Je crois que son charisme et ses qualités de footballeur vont l’aider à se faire aimer par les socios du Barça.

Avec la maîtrise de la langue espagnole et des amis comme Samuel Umtiti ou Ousmane Dembélé dans le vestiaire barcelonais, Griezmann opte-t-il pour une destination peu risquée ?

Aller dans une équipe plus forte que le Barça avec Lionel Messi en tant que coéquipier, cela me paraît difficile à faire. Peut-être que le championnat anglais est plus compétitif, mais je ne saurais pas l’affirmer avec certitude. En début de semaine, j’étais en période de préparation avec mon équipe à Alicante et je voyais que tous les journaux parlaient de Griezmann comme d’un homme qui était au Barça depuis déjà trois ans. Ses facultés d’adaptation démontrent qu’il n’y aura aucun problème sur son rendement et sa capacité à bien s’entendre avec ses nouveaux coéquipiers, notamment Suárez et Messi.



Est-ce que cela vous surprend de le voir rester en Espagne et éviter le championnat anglais ?

La comparaison est difficile. En tant que spectateur, j’aime beaucoup la Liga, la Premier League, mais aussi la Bundesliga. Ensuite, la Serie A n’est plus ce qu’elle était et la Ligue 1 me semble encore d’un niveau inférieur aux trois championnats majeurs. Quand tu dois désigner les cinq plus grands clubs au monde, le FC Barcelone et le Real Madrid en font partie. En cela, un transfert dans l’un de ces deux clubs constitue une vraie avancée sur le plan individuel. Par exemple, quand Eden Hazard décide de choisir le Real Madrid après son passage à Chelsea, cela démontre qu’il souhaite aller plus haut… Sans oublier son salaire (rires) ! Le Barça et le Real paient une fortune pour leurs joueurs. Mais au-delà de l’aspect financier, le challenge sportif est immense dans ces deux institutions historiques du championnat espagnol.

" Je verrais bien Antoine aux côtés de Messi, un peu en retrait par rapport à Suárez

"

Griezmann est capable de jouer dans différents secteurs de l’attaque. Quels seraient vos conseils à donner à Valverde pour optimiser son rendement ?

D’abord, je ne possède pas le niveau d’Ernesto Valverde et je ne vais en aucun cas me permettre de lui donner des conseils sur la manière dont il doit gérer Griezmann. Nous n’évoluons pas dans la même catégorie. En revanche, je crois que le plus important est de faire comprendre à l’équipe l’objectif commun : gagner. Un joueur peut changer le visage d’un match de manière individuelle, mais cela ne peut pas se répéter sur toute une saison. En cela, tous les joueurs doivent penser ensemble à gagner la Liga, la Ligue des champions et la coupe d’Espagne. Être le meilleur buteur de l’équipe ou gagner le Ballon d’or, cela ne doit pas être un objectif. Pour être performant, le Barça doit aussi savoir coordonner ses joueurs sur le terrain. Si on me demande mon avis, je verrais bien Antoine aux côtés de Messi, un peu en retrait par rapport à Suárez qui servirait de première pointe. Les deux joueurs se répartiraient chacun un espace propre sur le terrain, tout en se donnant la possibilité de permuter afin de déséquilibrer l’adversaire. Ce genre de schéma me paraît fantastique !

Vous avez également lancé Luis Suárez dans le grand bain professionnel au Nacional Montevideo. Quelle alchimie pourrait donner l’association d’Antoine Griezmann à Luis Suárez sur le front de l’attaque ?

Oh, les deux peuvent s’entendre à merveille dans la même équipe. Antoine est un joueur très intelligent, un bon coéquipier, une belle personne. Et du point de vue mental, les deux possèdent un profil similaire : à 18 ans, Luis me disait déjà qu’il allait devenir l’avant-centre du FC Barcelone. Je lui disais "Okay, peut-être bien !" mais dans le fond, ça me paraissait impossible. Au même âge, Antoine me racontait qu’il allait jouer comme attaquant en équipe de France. Ces deux gars-là possèdent une force mentale impressionnante et rarissime. Aussi, Antoine possède la culture rioplatense (région du Rio de La Plata entre l'Uruguay et l'Argentine, N.D.L.R) grâce à ses différentes rencontres : Carlos Bueno à la Real Sociedad, mais aussi ses différents coéquipiers à l’Atlético de Madrid : Godín, Gímenez, Correa... Il prend du maté comme Suárez ou Messi, il chante des chansons typiques uruguayennes… Cela va l’aider pour intégrer l’équipe. Sur le terrain, donne un ballon à Suárez dans la surface et il se transforme en but. Et pour donner des ballons de but, Griezmann et Messi sont capables de le faire. Mais cela peut aussi marcher dans le sens contraire : Suárez peut servir de pivot pour décaler Antoine ou Leo qui arrivent lancés. Les trois joueurs possèdent une relation au but particulière et je crois que sur le plan collectif, ils sont totalement complémentaires.

" Si Neymar vient au Barça, j’ai l’impression que cela peut devenir un problème

"

Du point de vue du marché des transferts, les rumeurs prétendent que le Barça souhaiterait aussi acquérir les services de Neymar. Comment jugez-vous cela après l’arrivée officielle d’Antoine Griezmann ?

Quatre joueurs offensifs et titulaires indiscutables, ce n’est pas la même chose que trois. Si Neymar vient au Barça, j’ai l’impression que cela peut devenir un problème. Il y aurait un surplus de concurrence, et cela pourrait générer des soucis. Et puis même si nous parlons d’une arrivée éventuelle de Neymar, il faut aussi prendre en compte que Coutinho et Dembélé sont toujours dans l’effectif ! Dans l’éventualité où cela arrive, il y a toujours la solution du 4-2-3-1 avec Suárez en pointe, Messi en meneur de jeu, Griezmann et Neymar sur les ailes. Griezmann serait capable d’occuper ce poste pour défendre dans son couloir. En revanche, j’ai beaucoup plus d’interrogations sur la capacité de Neymar à savoir défendre… Non, ce transfert pourrait vraiment mettre en péril l’équilibre de l’équipe.

Vous avez gardé le contact avec Griezmann ?

Cela fait un moment que nous n’avons plus parlé. En fin d'année dernière, il m’a demandé si j’étais en Uruguay au moment où Godín se mariait, mais je n’y étais pas. La vie passe et chacun suit sa route, mais si nous nous recroisons un jour, je sais que les émotions seront positives. J’espère qu’Antoine va gagner et triompher comme il le souhaite. J’ai toujours trouvé son attitude excellente, et ce serait mérité de le voir remporter de nouveaux trophées dans sa nouvelle équipe.

