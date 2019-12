C'est un Clasico qui nous a laissé sur notre faim. Il n'y a pas eu de but ni de vainqueur au Camp Nou (0-0) lors de ce choc entre le Barça et le Real, et ce sont les Madrilènes qui peuvent avoir le plus de regrets. Car, face à une équipe de Barcelone encore morose, ce sont les joueurs de Zinédine Zidane qui ont dominé ce mercredi, sans succès. Le mano a mano entre les deux équipes en tête de la Liga continue.

Ce n'est pas faute d'avoir mis les bons ingrédients, mais le Real n'a pas pu enrayer cette série de matches sans victoire face à son pire ennemi, le FC Barcelone, qui s'élève désormais à 7 rencontres. Plus entreprenants, plus précis, plus agressifs, les joueurs de la Maison Blanche ont dominé l'équipe du sextuple ballon d'Or Lionel Messi, encore seul joueur des Blaugranas à faire des étincelles devant un Camp Nou plein à craquer.

Le Real a poussé en vain

Paradoxalement, c'est le Barça qui s'est créé les plus grosses occasions, alors que la maîtrise du match était madrilène. Le scénario aurait pu être tout autre si Jordi Alba s'était montré plus adroit dans la surface, seul face à Courtois, sur une magnifique ouverture de l'Argentin (41e). Celui-ci avait déjà permis au Barça de sortir la tête en réalisant la première frappe des Catalans à la 31e minute. Sinon, c'est le Real qui a étouffé son adversaire, s'offrant une pelleté d'occasions (10e, 18e, 26e, 31e), et obligeant même Gérard Piqué à repousser une tête de Benzema sur sa ligne (17e).

La domination du Real a été due à un pressing efficace et à une prestation collective de haut vol, où Fede Valverde, Isco et Karim Benzema se sont encore montrés à leur avantage. Les Madrilènes ont en plus eu le sentiment d'être lésés lors de deux situations litigieuses dans la surface catalane, où Ivan Rakitic puis Clément Lenglet ont à chaque fois malmené Raphael Varane (17e, 19e). Titulaire ce mercredi, Gareth Bale a eu l'une des plus belles opportunités de la seconde période, mais le Gallois a tiré à côté (72e).

Le loupé de Messi...

Peu à peu, le tempo du match a ralenti, et les deux équipes ont eu du mal à se créer des opportunités, alors que le Barça avait encore laissé passer sa chance sur un improbable raté de Messi, en bonne position dans la surface (60e). Il fallait bien cela pour que, pour la première fois depuis 2002 en championnat, on assiste à un 0-0 dans le Clasico. Ce résultat laisse le suspense intact et rend d'autant plus important le prochain rendez-vous entre les deux monstres espagnols, le 1er mars 2020 au stade Santiago Bernabeu.