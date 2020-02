La bonne nouvelle est tombée peu avant midi pour le Barça. Comme rapporté par Mundo Deportivo, le club catalan a été autorisé à recruter un joker médical pour pallier l'absence d'Ousmane Dembélé, évaluée aux alentours de six mois. Désormais, reste donc à connaître son idendité. Selon le média espagnol, il pourrait bien s'agir d'une vieille connaissance de la Ligue 1 : Martin Braithwaite (28 ans).

Braithwaite, la surprise

Passé par le TFC (2013-2017), l'attaquant, prêté à Bordeaux en janvier 2018, évolue à Leganés depuis maintenant plus d'un an. Avec 8 buts cette saison en 27 matches, il en est même l'un des meilleurs éléments. Sous contrat jusqu'en 2023, Braithwaite aurait certainement du mal à refuser cette opportunité si l'intérêt des Blaugrana venait à se faire plus pressant.

Concernant les autres pistes du Barça, celle menant à Angel Rodriguez (Getafe) semble se refroidir selon ESPN. Une bonne nouvelle pour Braithwaite, qui pourrait donc passer de Toulouse à Barcelone en l'espace de deux ans et demi.