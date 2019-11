Eden Hazard ne s'en était jamais caché. Son rêve, c'était de signer au Real Madrid. Et après plusieurs saisons du côté de Chelsea, l'international belge a pu enfin le réaliser l'été dernier. Mais avant cet épilogue, ce dernier s'est vu très courtisé sur le mercato. Et notamment par le PSG...

"Si je reviens en L1, ce sera à Lille"

"Ils ont souvent voulu me recruter. Je n'avais pas envie de revenir en L1, et dans un autre club que Lille. Je leur ai toujours dit non", a ainsi révélé le Madrilène dans une interview accordée à L'Equipe et qui paraîtra vendredi. "Dans ma tête, c'était clair. C'est un club qui peut te permettre de gagner la C1. Mais ce n'était pas dans mes projets. Si je reviens en L1, ce sera à Lille", a ajouté l'ancien joueur du LOSC.

C'est simple, il n'y a tout simplement "jamais" eu la possibilité de le voir porter le maillot du PSG selon ses dires. Difficile de faire plus clair.