Eduardo Camavinga est décidément en avance sur son temps. Du haut de ses 17 ans, le milieu de terrain, qui est certainement l'une des grandes révélations de cette saison de Ligue 1, peut désormais se vanter d'avoir fait la Une de... Marca. Ce dimanche, l'international Espoirs se retrouve en effet en pleine page du quotidien madrilène, qui confirme qu'il est bel et bien l'une des priorités de la Casa Blanca pour le prochain mercato estival. "Le préféré", titre même Marca.

Selon les informations du média ibérique, Camavinga est suivi de longue date par le Real. Supervisé, observé et contacté : le jeune joueur fait l'objet d'une cour plutôt instante de l'équipe de Zinedine Zidane. "A domicile, à l'extérieur, en Europe... Camavinga a fait l'objet d'un suivi complet", écrit ainsi Marca dans ses colonnes. D'ailleurs, l'entraîneur français aurait validé cette piste en interne, se "félicitant" de ce possible transfert.

Quel prix pour Camavinga ?

Conscient que son prix allait rapidement grimper, les dirigeants madrilènes auraient tenté d'anticiper la concurrence en tout début de saison. Trop tard, puisque le Stade Rennais réclamait déjà... 80 millions d'euros. Un montant qui a fait réculer le Real Madrid, également méfiant concernant les transferts de joueurs mineurs. Mais le milieu de terrain est resté dans les radars des Merengue, conscients que la piste Paul Pogba serait toujours aussi difficile à concrétiser lors du mercato estival. "Camavinga est la première alternative à ce dossier", peut-on lire en Une du quotidien.

Vidéo - Camavinga, trop tôt pour le Barça ? Sûrement pas… 05:45

Interrogé en exclusivité par Eurosport.fr, Nicolas Holveck, récemment intronisé président du Stade Rennais, a fait le point sur le dossier Camavinga. Pour lui, au vu du contexte actuel lié au Covid-19, la priorité est ailleurs. "Ce qui m’occupe l’esprit, c’est de s’en sortir et de jouer les dix matches qui nous restent, confie-t-il. La saison prochaine, on ne sait pas quand elle va commencer (...) Ces dix matches peuvent changer beaucoup de choses et c’est seulement quand ils seront joués qu’on parlera de l’avenir. Ca changera beaucoup de choses dans l’esprit des joueurs. Le mercato va être compliqué, Rennes est un bon club avec un actionnaire fort et ambitieux : on n’est pas si mal que ça à Rennes."

La semaine passée, la presse catalane parlait d'un possible intérêt du Barça pour Eduardo Camavinga. On pourrait donc assister un Clasico sur le mercato pour recruter l'international Espoirs. Vous avez dit précoce ?