TRANSFERTS - Le Barça et la Juventus accélèrent pour l'échange Miralem Pjanic-Arthur Melo. Selon les informations de La Repubblica, tout est (presque) bouclé entre les deux clubs, qui pourraient même officialiser ce deal avant le 30 juin.

La Juventus Turin et le Barça vont-ils ouvrir le grand bal des échanges de l'été ? C'est fort possible. En cette période post-Covid, les deux clubs seraient actuellement en train de peaufiner un énorme deal comprenant Miralem Pjanic et Arthur Melo. Selon la Repubblica, il pourrait même être officialisé avant le 30 juin prochain. Avec un but : inscrire pour chacun la plus-value au bilan comptable.

Tout serait bouclé, mais...

Pour mieux comprendre, voilà comment cet échange pourrait s'articuler. Officiellement, il s'agirait de deux transferts séparés. Le quotidien explique que Pjanic est estimé à 70 millions d'euros, alors qu'Arthur en vaudrait dix de plus. Une fois l'accord trouvé sur la somme supplémentaire à verser au Barça, les deux transferts (ou l'échange, si vous préférez) pourront être officialisées. Mais au-delà de ce (gros) détail encore à régler, tout serait bouclé entre les parties. Un temps réticent, Arthur Melo se serait décidé à rejoindre la Vieille Dame. Une tendance confirmée par Sky Italia. De quoi donner le feu vert définitif à cette double opération.

"L'affaire est bouclée", titre même la Repubblica dans son édition du jour, qui précise que les prix ont été volontairement augmentés au vu "de la nécessité" pour les deux clubs de réaliser une plus-value. Et ainsi rentrer dans les clous du fair-play financier. Bien évidemment, ce deal serait valable pour la saison prochaine, et non celle actuellement en cours. Ainsi, Pjanic finirait donc la saison avec la Juve, pendant qu'Arthur ferait de même en Catalogne. Ensuite, il sera probablement l'heure du grand départ.

