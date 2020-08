LIGA - Takefusa Kubo portera les couleurs de Villarreal la saison prochaine. Le club espagnol a annoncé lundi son arrivée sous forme de prêt en provenance du Real Madrid, pour une saison. Un joli coup du Sous-Marin jaune, tant l'ailier de 19 ans suscitait les convoitises.

Villarreal va pouvoir profiter du talent de Takefusa Kubo. Le prodige japonais de 19 ans a été prêté par le Real Madrid au Sous-Marin jaune, pour une durée d'une saison. Les deux clubs ont officialisé la transaction lundi, sans préciser si ce prêt était assorti d'une option d'achat. Villarreal précise Kubo sera présenté mardi à midi à l'Estadio de la Ceramica et que cette présentation sera réservée exclusivement à la presse.

Passé par le centre de formation du FC Barcelone entre 2011 et 2015, Kubo avait débarqué au Real Madrid l'été dernier sans indemnité de transferts. Prêté dans la foulée à Majorque, le jeune Japonais a signé une première saison plutôt encourageante en Liga. Le public espagnol a pu découvrir un joueur spectaculaire, très rapide et excellent dribbleur, en plus d'être un produit marketing très rentable sur le marché asiatique. Kubo a bouclé cette première année au sein de l'élite avec 4 buts et 5 passes décisives en 35 apparitions sous le maillot majorquin en championnat.

Prometteur, mais pas forcément suffisant pour lui garantir un temps de jeu conséquent au sein d'une attaque surpeuplée au Real Madrid. Le champion d'Espagne a ainsi décidé de le prêter pour une deuxième saison consécutive et les prétendants se sont bousculés au portillon : le FC Séville, le Betis, Osasuna, Grenade, le Celta Vigo, la Real Sociedad, l'Ajax et la Lazio, entre autres, faisaient partie des clubs intéressés pour l'accueillir cette saison. Villarreal a finalement eu le dernier mot. Et avec les probables arrivées de Francis Coquelin et Dani Parejo, en provenance de Valence, le Sous-Marin jaune n'en est peut-être qu'à son premier joli coup sur ce mercato.

