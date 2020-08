MERCATO - Le capitaine du FC Barcelone Lionel Messi (33 ans) n'a pas communiqué d'éventuelles envies de départ au club, a indiqué lundi à l'AFP une source proche du dossier au sein du Barça, sur fond de spéculations sur l'avenir de la superstar après une nouvelle déconvenue européenne.

Lionel Messi va-t-il quitter le Barça cet été ? Si les rumeurs sont nombreuses, une source assure que le joueur, sous contrat jusqu'en 2021, ne s'est pas manifesté auprès du club, alors que d'après le média brésilien Esporte Interativo, qui avait été le premier à annoncer le départ de Neymar pour le Paris Saint-Germain en août 2017, le sextuple Ballon d'Or aurait décidé de "quitter le club maintenant, pas en 2021".

"L'Argentin n'a jamais été aussi proche de la sortie", a précisé le média sud-américain dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, précisant que "la direction est déjà au courant" du souhait de l'attaquant argentin. Après la terrible déroute 8-2 concédée vendredi en quart de finale de Ligue des champions contre le Bayern Munich, l'avenir de la Pulga ("puce", en espagnol) est au cœur des spéculations de la presse sportive espagnole.

Messi n'a toujours pas prolongé

D'après la presse, le sextuple Ballon d'Or aimerait éviter de plomber le club qui lui a tout donné... Mais l'Argentin tarde à prolonger son contrat (qui court jusqu'à l'été 2021) et surtout, il se plaint depuis quelques mois du niveau de jeu et du projet de l'équipe. Le capitaine du Barça pourrait quitter le club libre de tout engagement en juin 2021. Mais si un club souhaite le recruter dès cet été, il lui faudrait sans doute activer la clause libératoire de l'Argentin, fixée à la somme astronomique de 700 millions d'euros selon la presse catalane.

Des équipes d'Angleterre et d'Italie se sont notamment montrées intéressées, selon la presse espagnole. Lionel Messi est arrivé au FC Barcelone en septembre 2000, à l'âge de 13 ans, en provenance du CA Newell's Old Boys, club de Rosario, en Argentine. Il a débuté en équipe première à 17 ans, le 16 octobre 2004 contre l'Espanyol Barcelone (1-0) et a depuis marqué 634 buts et gagné 34 titres en 731 rencontres officielles disputées sous les couleurs blaugrana.

