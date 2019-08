Le Barça s'en sort joliment. Un an après avoir acheté Malcom à Bordeaux en grillant la Roma sur le fil, le club catalan récupère sa mise et même un peu plus. Le FC Barcelone et le Zenit St-Pétersbourg ont tous les deux annoncé avoir trouvé un accord pour le transfert de Malcom vers le club russe. Le Barça récupère 40 millions d'euros plus 5 de bonus et un pourcentage sur une éventuelle revente en échange du Brésilien.

L'ailier de 22 ans qui a signé un contrat portant sur les cinq prochaines saisons permet aux Blaugrana de réaliser une belle vente. Ils avaient recruté l'ancien Bordelais l'été dernier contre 41 millions mais ne comptaient pas vraiment sur lui après une première saison décevante. Malcom n'a en effet disputé que 24 bouts de matches en 2018-2019 même s'il a signé quatre buts dont un en Ligue des champions contre l'Inter Milan et un autre en demi-finale aller de Coupe du Roi face au Real Madrid. La marche semblait tout simplement trop haute pour lui à Barcelone malgré de belles qualités vues chez les Girondins.

Au Zenit, champion de Russie en titre et qui disputera donc la prochaine C1, Malcom va pouvoir reprendre sa marche en avant. Son nouveau coach l'ancien Parisien Sergei Semak est en tout cas ravi de son recrutement. "L'arrivée d'un joueur de ce niveau en Russie est une exception à la règle, s'est réjoui le coach russe. Nous le suivions depuis déjà un an".