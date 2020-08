MERCATO - Surprise en Catalogne ce vendredi : pour renforcer et rajeunir son attaque, le FC Barcelone songerait à Memphis Depay, l’attaquant de l’OL. Une piste inattendue pour ne pas dire improbable. Tout savoir sur le dossier en 5 questions.

La RAC, radio catalane réputée pour ses infos de première main sur le Barça, a lâché une bombe jeudi : Lionel Messi aurait averti Ronald Koeman, le nouvel entraîneur des Blaugrana, de ses envies de départ. Mais une autre info, plus secondaire mais bien plus inattendue a été relayée : le premier renfort demandé par le nouveau coach Néerlandais s’appelle Memphis Depay. Improbable mais pas si impossible. Voici 5 questions pour mieux comprendre comment le Barça en est venu à penser au Lyonnais.

Comment expliquer une telle piste ?

Ronald Koeman, tout simplement. Le nouveau coach du Barça arrive fort de son expérience avec la sélection néerlandaise. Dans ce rôle, il a transfiguré Memphis Depay en le plaçant en pointe et en lui donnant une totale liberté de mouvement. Alors, forcément, au moment d’entamer un nouveau cycle, le Néerlandais se penche sur ce qu’il connaît. Autres arguments massues en faveur du Lyonnais : son âge (26 ans) à même de rajeunir l’attaque barcelonaise sans lui faire perdre trop d’expérice, son prix abordable (entre 40 et 60 millions) comparé à la piste Lautaro Martinez (clause à 110 millions) et sa polyvalence.

Koeman-Depay, ça marche ?

Depuis ses débuts en 2013 avec les Oranje, Memphis Depay compile 19 buts et 19 passes en 51 sélections. Mais son ratio a sensiblement grossi depuis 2018 et l’arrivée de Koeman sur le banc néerlandais. Sous son mandat, l’attaquant a flambé : 18 matches, 11 pions et 12 passes. Un rendement de top player. Surtout, Koeman semble être le premier (et le seul ?) à avoir dompter l’impétueux Memphis pour magnifier ses qualités. Il lui avait même confié le brassard. Alors, entre les deux, c’est une affaire qui roule.

Que Depay peut-il apporter au jeu du Barça ?

De la variété, déjà. De l’explosivité, ensuite, si tant est qu’il retrouve toutes ses sensations physiques après sa grave blessure de l’hiver dernier. De la polyvalence, du caractère et cette touche d’imprévu, de fantaisie, qui a parfois manqué au Barça ces derniers mois. Mais, pour montrer son meilleur visage, Depay a besoin d’une liberté totale et d’une énorme responsabilisation. Au Barça, le joueur de rupture s’appelle Lionel Messi, jusqu’à preuve du contraire. Antoine Griezmann l’a appris à ses dépens cette saison. Alors Memphis…

Depay a-t-il le niveau ?

Pour un être un second choix, un impact player et un remplaçant modèle, possible. Encore que. Mais pour rentrer dans le costume de l’attaquant de pointe du Barça qui succède à Luis Suarez, les doutes sont plus que permis. Même fatigué, même blessé pendant de longs mois et même à 33 ans, l’Uruguayen a prouvé qu’il était indispensable aux Blaugrana et à Lionel Messi. Cette saison, il a planté 21 pions entre la Liga et la C1. Un total que Depay n’a dépassé qu’une fois en carrière, en 2017-2018 avec l’OL, avec 22 buts. On est loin d’une référence européenne d’autant plus qu’il l’a fait dans un championnat, la Ligue 1 en l’occurrence, beaucoup moins relevé que la Liga. Un grand attaquant, en tout cas un attaquant titulaire au Barça, doit tourner régulièrement autour des 30 buts par saison. Hors des Pays-Bas, ce n’est jamais arrivé au Lyonnais qui traîne aussi comme un boulet tous ses matches couperets de C1 où il sera passé à côté.

Pourquoi Depay serait aussi un choix politique ?

Rien ne dit que la piste Depay aille au bout. Si les recruteurs barcelonais se sont beaucoup trompés ces dernières années, ils ne sont pas pour autant aveugles. Dans sa candidature, Memphis présente cependant beaucoup d’atouts qui correspondent à l’image d’un nouveau Barça que veut lancer Bartomeu. Surtout, il imposerait à Lionel Messi un renfort offensif qu'il n'a pas choisi. Encore un. Pas forcément de nature à calmer les relations entre les deux entités. Manière de dire qu’entre la direction et sa star, c’est une guerre ouverte. Et que le cycle Koeman passera d’abord par le Néerlandais puis par les joueurs. Pas l’inverse.

