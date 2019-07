C’est la dernière pièce d’un puzzle qui achève son démantèlement complet. Après Samuel Umtiti, Corentin Tolisso et Alexandre Lacazette, c’est le dernier fleuron de la génération OL promue par Rémi Garde et prolongée par Hubert Fournier et Bruno Genesio qui quitte les bords du Rhône. Pas forcément pour une destination plus prisée. Bien plus tard que ses comparses. Et pour un prix "raisonnable" au regard de l’inflation du marché.

Vidéo - Il devait être la nouvelle star des Bleus, il risque de signer au Betis : le déclassement Fekir 04:26

Nabil Fekir signe donc au Betis Séville contre 19,75 millions d’euros, dix de bonus et un pourcentage de 20% à la revente. A la lecture de cette phrase, il y a de quoi avoir un mouvement de recul. L’an passé, c’était contre près de 65 millions qu’il était censé rejoindre le grand Liverpool. Le Lyonnais sortait alors de sa plus belle saison statistique (24 buts et 9 passes), avec des coups d’éclats marquants, portant l’OL sur ses épaules. Son billet pour le Mondial était en poche et le numéro 18 des Bleus aurait un rôle à jouer, pensait-on, dans une hypothétique conquête russe.

Alors qu’a-t-il pu bien se passer en un an ? Un transfert avorté après une visite médicale douteuse, un sacre mondial passé dans l’ombre des attaquants phares de la sélection mais surtout une saison pauvre en actions décisives et décevante d’un point de vue individuel. Au moment où il devait tout casser pour (re)prouver qu’il avait sa place dans les plus grosses armadas européennes, Fekir a déçu.

Vidéo - Moins cher que Lacazette et Tolisso, au même prix que Umtiti, l'anomalie Fekir 02:34

Pour créer, un artiste doit jouer

La fin de son aventure lyonnaise était acquise depuis de longs mois déjà. Avec un contrat expirant en 2020, il n’y avait de toute façon pas d’autre issue. Si une prolongation avait été évoquée, elle n’avait clairement pas la préférence d’un joueur qui voulait voir autre chose. Et, comme pour tous les autres avant, Fekir a aussi bénéficié d’une certaine bienveillance de Jean-Michel Aulas à l’égard des pépites formées au club. Pour quitter l'OL, c'est toujours plus simple d'être un enfant du club.

Le voilà qui pose ses valises en Andalousie dans une équipe réputée joueuse mais qui n’a clairement pas le lustre des ténors européens. Par le passé, son nom a circulé à Liverpool donc mais aussi au Real, au Barça voire à Arsenal. Le déclassement est total. Est-il pour autant déprimant ?

Nabil FekirEurosport

Pour créer, un artiste doit jouer. Son Mondial 2018 l’a prouvé, Fekir n’est pas un impact player, du nom de ces joueurs à même de dynamiter un match sur dix ou vingt minutes. Atterrir à Séville l’éloigne des lumières de la Ligue des champions mais lui garantit une place de titulaire dans un championnat qui sied à ses qualités. Entre cirer le banc d’un géant ou être la star d’une équipe joueuse, Fekir a tranché. Un peu à la manière d’Hatem Ben Arfa, le gaucher a choisi le jeu aux dépens de l’enjeu. A tort ou à raison, chacun se fera son avis.

Est-ce le début de la fin ou le début de quelque chose ? C’est tout le mystère Fekir. Un joueur finalement inclassable. Qui a su se réinventer avant même que sa carrière n’ait vraiment décollé. Au fond, personne ne sait quel joueur il aurait dû devenir. C’était il y a quatre ans mais c’est déjà une éternité footbalistique.

4 septembre 2015, là où tout a changé

Au sortir d’une saison 2014-2015 où son duo avec Alexandre Lacazette a marché sur toutes les défenses de Ligue 1, le jeune gaucher de 21 ans est dans la forme de sa vie. Son triplé face à Caen fin août, avec un deuxième but digne d’une œuvre d’art, annonce la couleur. The "next big thing" du football français, c’est lui.

La semaine qui suit, tout tourne autour de son pied gauche. Un tel talent doit-il intégrer d’entrée le onze-type tricolore ? Le 4 septembre, face au Portugal, à Lisbonne, il fête sa première titularisation internationale en soutien de Karim Benzema. Treize minutes plus tard, il s’écroule sur un ballon anodin et cède sa place à… Antoine Griezmann. Les trajectoires n'ont clairement pas été les mêmes depuis.

Nabil Fekir est sorti dès la 13e minute de Portugal-France.AFP

Tout a changé au Portugal. Après la rupture d'un ligament croisé de son genou droit, jamais le feu follet n’a retrouvé ses cuisses d’acier et ses accélérations fulgurantes. Cette explosivité qui fait la marque des plus grands. Plus tôt que les autres, Fekir a donc dû se réinventer. Sa patte gauche n’a rien perdu de sa superbe et ses inspirations (ce but contre Bordeaux la saison passée, son coup franc gagnant face à Monaco, son but face à City voire sa lucarne en C1 cette saison face à Donetsk) ont fait de lui un joueur à part en L1. Le genre de joueurs qui font venir les gens au stade et qui provoque, encore et malgré tout, le frisson.

C’est presque un crève-cœur de ne pas le voir plus haut. Mais l’énigme Fekir est entourée de tellement d’inconnues qu’aucun grand club n’a voulu tenter le coup. À 26 ans, rien n’est encore figé. Mais la trajectoire de sa carrière n’a pas pris le tournant espéré. Il ne tient qu’au mystérieux gaucher de surprendre son monde. Histoire de faire de ce transfert surprise un tour de magie dont il a le secret.