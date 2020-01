L'Atlético Madrid n'a pas tardé à tourner la page Edinson Cavani. Alors que le PSG a visiblement décidé de conserver son attaquant, le club madrilène, lui, a activé son plan B. Et selon l'ensemble des médias espagnols, dont notamment Marca et la Cadena Ser, il se nomme... Yannick Carrasco.

Parti en février 2018 pour la Chine et le Dalian Yifang, l'international belge serait en passe de faire son grand retour à l'Atlético. Les deux quotidiens madrilènes AS et Marca évoquent un prêt de six mois. Selon Marca, le joueur est déjà dans la capitale espagnole pour conclure l'affaire. Passé également par l'AS Monaco, Carrasco a disputé 50 matches depuis son arrivée en Chine. Il y a inscrit 24 buts et délivré 17 passes décisives.