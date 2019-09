Le couperet est tombé. Et le Barça devrait facilement s'en remettre. Ce jeudi, le Comité des compétitions de la Fédération espagnole a infligé au club catalan une amende "symbolique" de 300 euros pour une "légère violation de l'article 126 du code disciplinaire" dans le cadre du transfert d'Antoine Griezmann. L'ex-joueur de l'Atlético Madrid, lui, a été totalement dédouané des faits reprochés par son ancien club.

Les Colchoneros estimaient que l'international français et le Barça avaient négocié son transfert en Catalogne bien avant le 1er juillet dernier, jour où sa clause passait de 200 à 120 millions d'euros. Ainsi, ils réclamaient le paiement du premier montant cité. De son côté, M. Juantxo Landaberea, le juge instructeur préconisait une amende de 300 euros pour le Barça, ainsi qu'une possible fermeture du Camp Nou pour un match. Cette dernière hypothèse n'a pas été retenue. Un appel est possible dans les dix jours (ouvrables) à venir.