A chaque jour sa nouvelle rumeur dans le dossier Neymar. Celle de mercredi arrive de nouveau d'Espagne et confirme la dernière tendance. Le Real Madrid serait désormais le mieux placé pour offrir une porte de sortie à Neymar qui veut quitter le Paris Saint-Germain. Selon le quotidien Sport, les dirigeants madrilènes ont contacté leurs homologues parisiens et leur ont proposé 120 millions d'euros, plus Luka Modric, contre leur star brésilienne.

Toujours selon le quotidien catalan, Florentino Pérez offrirait un contrat de cinq ans au Brésilien avec un salaire équivalent à celui qu'il touche à Paris, soit environ 40 millions d'euros nets par an.

Neymar toujours en position d'attente pour un retour au Barça

Sport consolide ainsi la piste lancée il y a quelques jours par Sky Italia qui évoquait l'hypothèse d'un échange entre Neymar et le Ballon d'Or croate. La publication catalane assure que le PSG est intéressé et qu'un terrain pourrait rapidement être trouvé. Neymar, lui, miserait plutôt sur l'attente car il préfère retourner au Barça, où Messi a demandé à ses dirigeants de travailler à son retour cet été, et espère que le club catalan passera enfin à l'action.

Malgré tout, ce possible échange parait bien loin des supposées exigences parisiennes évaluées à 300 millions d'euros pour Neymar. Alors que Sport fait état d'une valeur de Luka Modric atteignant aujourd'hui les 60 millions d'euros, la cote du milieu de terrain de 33 ans se situe en fait bien plus bas et tourne davantage aux alentours des 20 millions. S'il est réellement intéressé, le Real Madrid va donc devoir revoir son offre à la hausse sinon, Neymar restera dans le flou jusqu'au début du mois de septembre et fera encore les choux gras de la presse espagnole.