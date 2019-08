Lionel Messi ne regrette rien. Lors de la présentation de l'effectif du FC Barcelone dimanche, en préambule du Trophée Joan Gamper face à Arsenal, le capitaine du Barça a pris la parole devant le public du Camp Nou comme le veut la tradition.

Acclamé par le public catalan, au contraire du technicien Ernesto Valverde, sifflé et plus que jamais rejeté par le public catalan qui ne comprend par ses principes de jeu, Messi a tenu le même discours qu'il y a un an. Comprenez, le Barça va essayer de tout gagner. "Il est vrai que c'est difficile de prendre la parole après ce qu'il s'est passé la saison dernière", a débuté l'Argentin. "Je ne regrette rien. Et je vais répéter ce que j'ai dit la saison dernière, j'ai confiance en cet effectif, en ces joueurs, en ce staff technique, je n'ai aucun doute qu'on va encore lutter pour tout cette saison."

" Il faut donner de la valeur à notre victoire en championnat "

Il y a un an, avant de défier Boca Juniors au Gamper, Messi avait publiquement annoncé qu'il souhaitait reconquérir la C1 qui échappe au Barça depuis 2015 et le sacre obtenu à Berlin. "La saison passée (2017-2018, ndlr) a été très bonne parce que nous avons gagné la Coupe et la Liga mais nous gardons au travers de la gorge la Ligue des champions, surtout vu la manière dont nous avons été éliminés. Nous vous promettons que cette année nous allons faire tout notre possible pour que cette coupe si belle et si désirée revienne à nouveau au Camp Nou", avait-il déclaré, plein d'espoir.

Messi a ensuite voulu dédramatiser la fin de la saison dernière, marquée par l'improbable élimination en demi-finale retour de Ligue des champions sur la pelouse d'Anfield (défaite 4-0, après avoir gagné l'aller 3-0 au Camp Nou) et la défaite en finale de la Copa del Rey face au Valence CF (2-1). "La saison dernière s'est terminée avec un goût amer, mais il faut donner de la valeur à notre victoire en championnat. C'est le huitième titre en onze années. Dans un autre club, cela aurait été vu comme quelque chose de grandiose."