Les années se suivent et se ressemblent pour Mino Raiola. Après avoir terminé 2019 en taclant Manchester United , le célèbre agent de joueurs a démarré la nouvelle année sur le même tempo. Sa cible : le FC Barcelone. Dans une interview, l'Italo-Néerlandais en a critiqué le club catalan lorsqu'il a expliqué le choix de Matthijs de Ligt de signer à la Juventus l'été dernier. "Le Barça l'a pris pour un fromage", a-t-il lâché à Voetbal ce mercredi.

"Aux Pays-Bas, les gens pensent que le Barça est peu un club néerlandais, ils ont donc été surpris qu'il ne signe pas là-bas. De leur côté, les Catalans pensaient de la façon suivante : si De Jong vient, lui aussi viendra", a-t-il ajouté tout en précisant que l'ex-joueur de l'Ajax aurait eu des difficultés à s'exprimer aux côtés de Gerard Piqué. Finalement le 18 juillet dernier, le Néerlandais a choisi de s'engager pour la Vieille Dame pour cinq ans et un transfert de 75 millions d'euros plus environ 10 millions d'euros de bonus.

Raiola : "De Ligt ne s'intéresse pas à l'argent"

Interrogé sur le fait qu'un transfert à la Juve serait plus avantageux pour lui-même, Mino Raiola a encore montré son sens de la répartie. "De Ligt ne s'intéresse pas à l'argent, il veut juste jouer au football. Et la Juve le voulait déjà il y a un an, a-t-il répondu dans un premier temps. Je parle souvent à Pavel Nedved (l'actuel vice-président de la Juve) qui est comme un fils pour moi et il m'a dit : "Mino, Matthijs encore plus fort que moi, c'est un Ballon d'Or."" Pour l'instant, c'est le détenteur du trophée Kopa. En attendant la suite...