Le futur de Kylian Mbappé intrigue l'Espagne. Et notamment du côté de Madrid, où le Real rêve d'en faire la figure de son projet des prochaines années. Alors qu'en début de semaine notre collègue Fermin De la Calle d'Eurosport Espagne révélait qu'un vent d'optimisme soufflait dans les locaux madrilènes pour un transfert l'été prochain de l'idole de Bondy, le journal madrilène As va dans le même sens en cette fin de semaine. Avec deux précisions de poids : le prix de son transfert et une condition envisagée par Mbappé pour prolonger à Paris.