Le départ de Valverde

Questionné rapidement sur le licenciement d'Ernesto Valverde, qui avait pris la porte en janvier dernier, Lionel Messi n'a pas caché son amertume. "C'est un grand entraîneur et une grande personne. Je l'ai dit à plusieurs reprises. J'ai mal vécu son départ", assure l'attaquant argentin à Mundo Deportivo. "Il a été critiqué pour des matches où nous, les joueurs, nous étions responsables. Mais c'est plus simple de virer l'entraîneur que tous les joueurs ", poursuit-il, visiblement triste de cette fin avec son désormais ex-entraîneur.

"Abidal ? Je ne sais pas ce qu'il lui est passé par la tête..."

Autre sujet épineux : sa récente passe d'armes avec Eric Abidal après les propos de ce dernier. "Beaucoup de joueurs n’étaient pas satisfaits et ne travaillaient pas beaucoup", avait expliqué le secrétaire technique du Barça pour justifier le choix de licencier Valverde. Peu après, Lionel Messi, très remonté, lui avait répliqué sur Instagram. "Sincèrement, je n’aime pas faire ce genre de chose mais je crois que chacun doit être responsable de son travail et assumer ses décisions", écrivait l'Argentin. Il a accepté de revenir sur cet épisode ce jeudi.

"Je ne sais pas ce qu'il lui est passé par la tête, confie Messi. J'ai répondu car je me sentais attaqué. Je sentais qu'il attaquait les joueurs (...) Mettre les joueurs au centre d'un licencicement, ça me paraissait fou. Il est le secrétaire technique et il prend les décisions. C'est pourquoi j'ai décidé de parler publiquement pour clarifier les choses. Je ne pouvais pas le laisser m'attaquer comme ça. Je lui ai dit de donner des noms et dire qui étaient les joueurs concernés. Il se dit beaucoup que c'est moi qui prend les décisions et qui commande, c'est faux. C'est aussi pourquoi j'ai parlé."

Neymar "impatient" de revenir

Forcément, Lionel Messi a également été interrogé sur le vrai-faux retour de Neymar l'été dernier. L'international argentin, de son côté, espère toujours qu'il se concrétisera un jour ou l'autre... "Sportivement, Neymar est un des meilleurs joueurs du monde et j'aimerais le voir revenir. C’était une personne très heureuse, il était toujours heureux, il s’amusait aussi bien sur le terrain qu’en dehors. Cela apportait une joie différente au vestiaire", déplore La Pulga.

"Il est vraiment impatient de revenir, il a toujours montré qu’il était désolé. Il a fait beaucoup pour revenir et ce serait la première étape pour essayer d'y arriver (...) Il est normal que les gens le voient de cette façon à cause de la façon dont il est parti, cela m’a aussi dérangé à l’époque, nous avons essayé de le convaincre de ne pas le faire", conclut Messi.

Sa relation avec Griezmann

Toujours en proie aux rumeurs les plus folles, la relation Messi-Griezmann fait régulièrement parler. Alors, où en est réellement cette dernière ? "Nous avons une bonne relation, comme avec tous nos coéquipiers", répond le sextuple Ballon d'Or. Avant de poursuivre : "En dehors du terrain, nous l'avons également. C'était évident que ce serait difficile au début. Il fallait se connaître, apprendre nos mouvements... Il était habitué à jouer d'une autre manière (...) Maintenant qu'il joue en numéro 9, nous avons plus de connexion, nous sommes plus proches. Nous nous entendons très bien".

Son avenir

Alors qu'il dispose d'une clause pour se libérer en fin de saison, Lionel Messi n'envisage visiblement pas de l'activer. Pour l'instant. "Je l’ai déjà dit à plusieurs reprises. Tant que le club et les gens continueront à vouloir cela de moi, il n’y aura jamais de problème (...) C’est mon idée, rester dans ce club. Je veux gagner une autre Ligue des Champions, je veux continuer à gagner des Ligas, j’aspire toujours à cela", annonce le numéro 10, qui assure "avoir toujours eu le choix", et "pas uniquement en raison de la clause".

"À plusieurs reprises, j’aurais pu quitter le club, il y avait beaucoup de clubs intéressés, qui étaient prêts à payer jusqu’à la clause, mais à aucun moment il ne m’est venu à l’esprit de partir et maintenant non plus", assure-t-il. Pour rappel, son contrat expire en juin 2021.