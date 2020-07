"On compte énormément sur toi" : Rassuré par sa direction, Griezmann devrait rester au Barça

LIGA - Au cours d'un entretien qui s'est tenu mardi entre Antoine Griezmann et la direction du FC Barcelone, les dirigeants catalans auraient répété à l'international français qu'ils croyaient toujours lui, notamment en vue de la saison prochaine.

Le rendez-vous tant attendu entre Antoine Griezmann et la direction du FC Barcelone s'est tenu ce mardi. Et il s'est avéré positif pour le champion du monde 2018 selon les informations de L'Equipe. L'ex-attaquant de l'Atletico Madrid, acheté 120 millions d'euros l'été dernier par les Blaugrana, aurait été conforté par ses dirigeants en vue de la saison prochaine. "On compte énormément sur toi", auraient-ils répété, d'après le quotidien français.

La très belle prestation de l'ancien joueur de la Real Sociedad dimanche à Villarreal (4-1) lui a permis d'aborder ce rendez-vous dans des dispositions idéales. Meilleures qu'il y a tout juste une semaine, quand son entraîneur Quique Setién le faisait entrer à la 90e du minute du match FC Barcelone-Atletico Madrid (2-2) ô combien décisif dans la course au titre. Le technicien avait d'ailleurs déclaré en conférence de presse qu'il n'avait pas à "s'excuser". "Vous devez toujours essayer d'avoir (Luis) Suarez, (Lionel) Messi aussi, car vous ne savez jamais ce qui va se passer avec eux. C'est difficile de le (ndlr : Antoine Griezmann) faire jouer sans déstabiliser l'équipe", avait-il ajouté.

Si la direction du club catalan aurait reconnu mardi soir, que l'adaptation au Barça "n'était jamais facile", Antoine Griezmann lui aurait reproché de ne pas avoir démenti officiellement les différentes rumeurs de départ qui l'ont concerné durant la période de confinement. Absent de la réunion, Josep Maria Bartomeu, le président du club catalan, a par ailleurs déclaré mardi matin à la RAC1 qu'il était peu probable que Neymar revienne au Barça cet été. Des propos pour rassurer Antoine Griezmann ou simple coup de bluff ?

