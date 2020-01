Lundi soir, l'aventure d'Ernesto Valverde s'est achevée au FC Barcelone. Durant deux ans et demi, l'ancien technicien de l'Athletic Bilbao a dirigé les plus grandes stars de la planète football et notamment le sextuple Ballon d'Or qui n'a pas manqué de dire tout le bien qu'il pensait de lui. "Merci pour tout Mister. Je suis sûr que vous serez génial partout où vous irez, parce qu'au delà du fait que vous êtes un grand professionnel, vous êtes une magnifique personne. Bonne chance pour la suite", a déclaré l'Argentin sur les réseaux sociaux.