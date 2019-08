Première manquée pour Fekir et le Betis

On attendait beaucoup des débuts d'Antoine Griezmann avec le Barça vendredi soir. Ils ont été décevants. Dimanche soir, c'était au tour de Nabil Fekir - recruté cet été pour 20 millions d'euros hors bonus - de revêtir sa nouvelle tunique : celle du Betis. Et on n'a guère plus vibré devant l'ancien Lyonnais et ses troupes. Rapidement réduits à dix suite à l'exclusion logique de leur gardien Joel Robles (8e), les Sévillans ont été battus (1-2) sur leur pelouse du Benito Villamarin, où Loren Moron (68e) avait pourtant répondu à Sergi Guardiola (63e) pour les locaux. Mais d'un superbe enchaînement, Oscar Plano (89e) a écœuré la formation andalouse.

Fekir pénalisé par l'infériorité numérique du Betis

Forcément très scruté pour sa première, Fekir a aimanté les ballons et affiché, par moments, un niveau technique au-dessus de la moyenne, comme sur son premier coup de rein qui a abouti à sa plus belle opportunité (24e). Mais le gaucher a été contraint de reculer d'un cran suite à l'expulsion de son coéquipier et son influence en a été limitée. Pas toujours inspiré sur coups de pied arrêtés (18e, 37e, 72e), le champion du monde a souvent fini au sol (20e, 44e, 57e), tentant parfois de forcer la décision (6 tirs).

En toute logique, l'ancien Lyonnais manque encore d'automatismes avec ses coéquipiers et aura l'occasion de briller pour son premier grand rendez-vous, dimanche prochain, sur la pelouse du FC Barcelone. A noter que plus tôt dans la journée, le FC Séville s'est imposé sur la pelouse de l'Espanyol (0-2) alors qu'Alavés a dominé Levante (1-0).