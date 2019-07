Ca commence mal pour Ferland Mendy. L'ancien lyonnais, transféré il y a quelques semaines au Real Madrid contre 48 millions d'euros (plus 5 de bonus), s'est fait une déchirure à la cuisse droite a annoncé le club jeudi. Selon le média espagnol AS, son absence pourrait durer entre trois et quatre semaines.

Le latéral manquera notamment la rencontre amicale contre l'Atlético Madrid, prévue le 27 juillet prochain, puis le match contre Tottenham trois jours plus tard. Il manquera également la première journée de Liga, le 17 août prochain, contre le Celta Vigo.