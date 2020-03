Eden Hazard va finalement passer par la case opération. Selon les informations de Marca, le joueur belge, acheté 100 millions d'euros l'été dernier par le Real Madrid et victime d'une fissure du péroné distal de la jambe droite à Levante il y a plus d'une semaine, sera opéré ce jeudi à Dallas par le docteur Eugene Curry. Un spécialiste qui soigne habituellement les joueurs de football américain des Cowboys de Dallas mais aussi les basketteurs des Mavericks. D'après le quotidien espagnol, l'ancien Lillois devrait être absent entre un et deux mois.

Eden Hazard sera donc forfait pour les huitièmes de finale retour de Ligue des champions à Manchester City le mardi 17 mars. Mais si le Real Madrid réussit l'exploit de renverser les Citizens après la défaite (1-2) à l'aller, alors le Belge pourrait au mieux espérer être de retour pour les quarts de finale en avril. S'il devait être absent deux mois, Eden Hazard pourrait envisager de jouer les derniers matches de Liga avec les Merengue : le 3 mai à l'Athletic Bilbao, le 10 contre Alaves, le 13 à Grenade, le 17 face à Villarreal et le 24 à Leganes.

Un à deux mois d'absence pour Hazard : la Belgique peut être rassurée à trois mois de l'Euro.Getty Images

Alors qu'il a rejoint le club de ses rêves l'été dernier, Eden Hazard vit une saison difficile. Après un démarrage compliqué sur le plan sportif, l'ancien joueur de Chelsea s'est blessé à la cheville droite en novembre dernier lors de la réception du PSG (2-2) en phase de poules de la Ligue des champions qui lui a valu trois mois d'indisponibilité. Quelques jours après son retour sur les terrains, Eden Hazard a rechuté. Alors qu'une blessure longue durée a un temps été envisagée, le Real Madrid et la Belgique peuvent désormais être soulagés.