Elle est loin l'époque où José Mourinho comparait Karim Benzema à un chat. Depuis neuf ans, soit l'époque où le Special One avait tenu ces propos fracassants, beaucoup de choses ont changé. L'entraîneur portugais a quitté le Real Madrid depuis bien longtemps. Alors que Karim Benzema tient toujours sa place à la pointe de l'attaque des Merengue. Et son statut a bien évolué. Un peu plus dans l'ombre de Cristiano Ronaldo jusqu'au départ du quintuple Ballon d'Or à la Juventus Turin en 2018, l'ex-Lyonnais est désormais un joueur cadre du vestiaire madrilène mais aussi un élément sur lequel Zinédine Zidane peut compter en termes de statistiques.

Depuis l'ouverture de la saison, Karim Benzema est le meilleur buteur de Liga (ndlr : 9 buts, une unité devant Lionel Messi) et enlève souvent les épines du pied de son équipe quand celle-ci est en difficulté. Ces prestations ne sont pas passées inaperçues du côté des dirigeants du Real qui souhaiteraient le récompenser.

Actuellement sous contrat jusqu'en 2021, l'attaquant des Merengue pourrait bientôt recevoir une offre de prolongation de la part de la direction madrilène, annonce Marca dans son édition de vendredi. D'après le quotidien espagnol, Karim Benzema ne serait pas insensible à cette proposition à condition d'être sûr de conserver son niveau actuel sur la durée. Les négociations entre les deux parties auraient débuté : l'idée est de prolonger le Français jusqu'en 2023 et de lui offrir un salaire plus en rapport avec son nouveau statut de cadre de l'équipe.