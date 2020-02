Marcelo a été entendu par un juge ce lundi pour excès de vitesse et conduite avec un permis suspendu, a indiqué le Tribunal supérieur de justice de Madrid (TSJM) via communiqué. Le juge a pris lundi "la déclaration du joueur du Real Madrid pour une présomption de délit de sécurité routière (conduite sans points sur le permis et excès de vitesse)", a annoncé le TSJM dans son communiqué, lundi.

Marcelo "a reconnu les faits", et devra désormais attendre une nouvelle comparution en mars, où il sera décidé si les poursuites actuelles se transforment en "procès rapide". D'après le quotidien El Mundo, Marcelo a été flashé le 19 décembre dernier à "134 km/h dans un tronçon limité à 120 km/h". "Le joueur du Real Madrid n'avait pas de points sur son permis à ce moment-là et avait donc interdiction de conduire son véhicule", a ajouté le journal espagnol. Ce n'est pas la première fois que l'arrière gauche du Real Madrid se voit confronté à la justice pour conduite sans permis. En 2013, Marcelo avait été condamné à payer 6 000 euros d'amende pour avoir conduit une voiture sans plus aucun point sur son permis et pour avoir commis des infractions.