Une chose est sûre, Thibaut Courtois ne traverse pas la meilleure période de sa carrière. Très critiqué par la presse espagnole (et pas que...), le gardien belge peine à convaincre depuis son arrivée au Real Madrid. Et mercredi, sa sortie contre Bruges (2-2) après une première mi-temps difficile a fait beaucoup parler. En réalité, Courtois était victime de maux d'estomac, comme confirmé par Zinedine Zidane après la rencontre.

Le Real publie un communiqué

Ce vendredi, Marca affirme même que le Diable Rouge souffrait, depuis plusieurs jours, d'une gastro-entérite aiguë. Cette dernière lui aurait même fait perdre trois kilos. Désormais, le pire semble derrière lui. "Si vous voulez être gardien du Real Madrid, vous devez accepter cette pression", a-t-il confié au quotidien madrilène. Réaliste, Thibaut Courtois va devoir maintenant se reprendre, au risque de perdre son poste au détriment d'Alphonse Areola.

Ce vendredi après-midi, le Real Madrid a tenu à mettre les choses au clair via un communiqué officiel. "A aucun moment, notre joueur n’a été diagnostiqué pour un supposé problème d’anxiété et, par conséquent, ces rumeurs sont fausses", précise tout d'abord le club madrilène. "Une gastro-entérite aiguë avec déshydratation et déséquilibre électrolytique a bien été diagnostiquée pour Thibaut Courtois, ce qui l’a empêché de terminer la rencontre face à Bruges mardi", poursuit-il, ajoutant que le joueur "répond favorablement au traitement".