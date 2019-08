"Il semblait que (Bale) allait partir mais aujourd'hui il est ici avec nous", a constaté Zinedine Zidane, en conférence de presse à la veille de l'entrée en lice du Real en Championnat d'Espagne samedi à Vigo. "La dynamique change, les choses changent. Désormais, je vais compter sur lui, comme sur les autres. Je vais compter sur tous les joueurs qui sont ici. Il a sa place, c'est un joueur important et j'espère que tous les joueurs essaieront de me compliquer la tâche à l'heure de composer l'équipe", a-t-il ajouté.

Bale, durante el Roma-Real MadridGetty Images

Même situation pour James Rodriguez (28 ans), revenu de deux ans de prêt au Bayern Munich et qui aura lui aussi sa chance, a promis Zidane. "Il est en forme et je suis content de l'avoir", a dit l'entraîneur.

" J'ai les meilleurs avec moi, pas de doute "

Face aux rumeurs d'une éventuelle ultime recrue au Real, soit le milieu français Paul Pogba (Manchester United), soit l'attaquant brésilien Neymar (PSG), Zidane a assuré être "content" de son effectif à deux semaines de la clôture du mercato le 2 septembre. "Je me satisfais de ce que j'ai (...). J'ai les meilleurs avec moi, pas de doute", a tranché le Français. "Jusqu'au 2 (septembre), pour toutes les équipes, il peut se passer n'importe quoi. Mais pour nous, le match est demain (samedi), on est prêt pour jouer demain et c'est avec ces joueurs-là qu'on va commencer la compétition", a-t-il dit.

Revenu en sauveur en mars sur le banc d'un Real en fin de cycle, l'entraîneur vainqueur de trois Ligue des champions consécutives lors de son premier mandat (2016-2018) sait qu'il remet en jeu cette saison sa réputation de technicien. "Je ne pense pas à mon image, au fait d'être en train d'être critiqué. Ca fait partie du jeu, de la vie d'un entraîneur", a-t-il philosophé.